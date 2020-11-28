Tuncay Özkan sağlığına kavuşuyor

Koronavirüsle 27 gün boyunca mücadele eden Tuncay Özkan, ölümden döndüğünü belirterek herkesin virüse dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüse yakalanan siyasetçilerden biri de CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan oldu.

İzmir depreminin ardından halkın arasına girdiği dönemde virüsü kaptığından şüphelenilen Tuncay Özkan, koronavirüsü ağır geçirdi.

Koronavirüsle mücadelesinde 27. gününe geride bırakan Tuncay Özkan, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği videoyu Twitter hesabından paylaştı.

VİRÜS TEDAVİSİ BİTTİ, ZARARLARININ TEDAVİSİ 3 AY SÜRECEK

"Daha sağlıklıyım, kendim nefes alıp verebiliyorum." diyerek sözlerine başlayan Tuncay Özkan, "Covid tedavim bitti diyebilirim ancak covid'in bende yarattığı bazı rahatsızlıklar var. Akciğerde ve diğer organlarda. Onlarla ilgili mücadelimiz 3 ay daha devam edecek. Ben önümüzdeki haftadan sonra hayata katılacağım." dedi.

Konuşmasının devamından insanlara koronavirüs konusunda uyarılarda bulunan CHP'li Tuncay Özkan'ın gözlerinin dolduğu ve sesinin titrediği dikkatlerden kaçmadı.

Tuncay Özkan: Koronavirüsten neredeyse ölmek üzereydim VİDEO

"NEREDEYSE ÖLMEK ÜZEREYDİM"

Özkan, "Covid konusu çok önemli. Covid konusunda farkındalığı artırmak çok önemli. Covid'den neredeyse ölmek üzereydim. Beni hayata döndürdüler. Bütün doktorlarımıza hemşirelerimize saygılarımı sunuyorum.