Tuncay Özkan'a CHP'de yeni görev

Cumhuriyet Halk Partisi 37'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclis (PM) üyelerinde değişiklikler oldu.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Parti Meclis üyeliğine seçilemedi.

KURUSAL İLETİŞİMDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN DANIŞMANI OLDU

PM üyeliğine seçilemeyen Özkan, partinin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada “CHP adına gerekli çalışmaları yürütmek üzere Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir” denildi.