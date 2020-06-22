Tunceli Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını ve tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Maçoğlu, açıklamayı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı.

"TESTİM POZİTİF ÇIKTI, TEDAVİ SÜRECİM BAŞLAMIŞTIR"

Maçoğlu yaptığı paylaşımda, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.