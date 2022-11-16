Petrol
93.66
-0.21%
Euro
19.3596
0.46%
Dolar
18.6119
0.06%
Altın
1.063
0.01%
Borsa
4707
0.00%
Bitcoin
319.500
-0.78%
BTXN Coin
7.21
-2.30%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Elektriği bazı yerlerde kaçak kullanıyoruz

    Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı televizyon programında, elektrik faturalarını ödemediklerini ve bazı bölgelerde kaçak kullandıklarını söyledi.
    • 16.11.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Elektriği bazı yerlerde kaçak kullanıyoruz

    Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV canlı yayınında konuştu.

    Maçoğlu yayında, elektrik faturalarından dert yandı.

    Faturaları ödemediklerini ifade eden Maçoğlu, çareyi elektriği kaçak kullanmakta bulduklarını açıkladı.

    "Biz müdahale ediyoruz kaçak açıyoruz"

    Maçoğlu, "1 yıl önce 300 bin lira gelen elektrik faturası şimdi 2 milyon lira gelmeye başladı. Ödemiyoruz. Şu an 9-10 yer kesildi. Bazı yerlerde bunu yapabiliyorsunuz. Ama mesela park ve bahçelerde, ortak kullanım alanlarında kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz. Kaçak açıyoruz. Bu defa da merkezden kesiyorlar." ifadelerini kullandı.

    Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Elektriği bazı yerlerde kaçak kullanıyoruz VİDEO

    Tepki çekti

    Bunun üzerine moderatörün, "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz." sözlerine, "Evet" diye yanıt veren Maçoğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti.

    Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Elektriği bazı yerlerde kaçak kullanıyoruz #1


    Kocasının varlıklı diye tanıştırdığı adamla yaşamaya başladı
    3. Sayfa

    Kocasının varlıklı diye tanıştırdığı adamla yaşamaya başladı

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Uyumadan önce ayaklarınıza lavanta yağı sürün bakın neler oluyor! Resmen mucize...
    Sağlık

    Uyumadan önce ayaklarınıza lavanta yağı sürün bakın neler oluyor! Resmen mucize...

    Görüş Bildir