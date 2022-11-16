Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı televizyon programında, elektrik faturalarını ödemediklerini ve bazı bölgelerde kaçak kullandıklarını söyledi.

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV canlı yayınında konuştu.

Maçoğlu yayında, elektrik faturalarından dert yandı.

Faturaları ödemediklerini ifade eden Maçoğlu, çareyi elektriği kaçak kullanmakta bulduklarını açıkladı.

"Biz müdahale ediyoruz kaçak açıyoruz"

Maçoğlu, "1 yıl önce 300 bin lira gelen elektrik faturası şimdi 2 milyon lira gelmeye başladı. Ödemiyoruz. Şu an 9-10 yer kesildi. Bazı yerlerde bunu yapabiliyorsunuz. Ama mesela park ve bahçelerde, ortak kullanım alanlarında kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz. Kaçak açıyoruz. Bu defa da merkezden kesiyorlar." ifadelerini kullandı.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Elektriği bazı yerlerde kaçak kullanıyoruz VİDEO



Tepki çekti

Bunun üzerine moderatörün, "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz." sözlerine, "Evet" diye yanıt veren Maçoğlu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti.