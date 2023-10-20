Tunceli Cemevi'nde İsrail'e lanet Filistin'e destek Tunceli’de Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi öncülüğünde Filistin’e destek açıklaması gerçekleştirildi.

İHA

Filistinlilere yönelik İsrail zulmü Türkiye'de büyük tepkiye yol açtı.

Yurdun muhtelif bölgelerinde Filistin halkına destek protestoları düzenleniyor.

Tunceli'de destek için cemevinde buluştular

Tunceli’de Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi öncülüğünde Filistin’e destek açıklaması gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun da katıldığı destek açıklamasında İsrail’in saldırıları protesto edilirken Filistin’e destek mesajları verildi.

"Dünya bu zulüm karşısında sessiz"

Cemevi adına açıklama yapan dede Ali Önal, İsrail katliamını lanetlerken, “Filistin’i işgal altında tutan İsrail, tüm insanlığın gözü önünde insanlık dramı yaşatmaktadır. Ne yazık ki dünya devletleri bu zulüm ve vahşet karşısında sessiz durmakta hatta destekleyen tutumlar sergilemektedir” dedi.

“Katil İsrail” sloganlarının atıldığı açıklamada, Filistin’de hayatını kaybedenler için mumlar yakılarak dualar edildi.

Düzenlenen dayanışma etkinliği, katılımcılara lokma ve niyazların dağıtılmasıyla sona erdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)