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Tunceli kısıtlamaya eksiksiz uydu

Tunceli kısıtlamaya eksiksiz uydu

Ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması devam eden Tunceli’de vatandaşlar alınan karara yüzde yüz uydu, hiçbir vatandaşa ceza yazılmadı.