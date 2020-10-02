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    Tunceli-Ovacık kırsalında 2 terörist öldürüldü

    Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında, Hava Kuvvetleri destekli operasyon ile 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 16:17
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    Tunceli-Ovacık kırsalında 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor.

    Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında, Tunceli-Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

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