Tunceli-Ovacık kırsalında 2 terörist öldürüldü

Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında, Hava Kuvvetleri destekli operasyon ile 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor.

Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında, Tunceli-Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.