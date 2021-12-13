Eren Kış-6 Operasyonları kapsamında Tunceli'de tespit edilen 9 PKK'lı teröristin, gizlendikleri mağara içerisinde etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı.

Kahraman Türk askerinin Tunceli Ovacık'ta başlattığı Eren Kış-6 Operasyonu kararlılıkla sürüyor.

Operasyon kapsamında 3 Aralık'ta, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince bir mağarada 9 terörist kıstırılmıştı.

İNLERİ MEZARLARI OLDU

Hain teröristlerin karşılık vermesi üzerine Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu şehit olurken, görevli diğer askerlerimiz Celil Mutlu'nun kanını yerde bırakmayarak 9 teröristi etkisiz hale getirmişti.

VALİLİK OPERASYONU PAYLAŞTI

Operasyondan günler sonra Tunceli Valiliği tarafından bir video paylaşıldı.

Videoda teröristlerle karşı yapılan son uyarılar ve operasyon anı yer aldı.

"BİZ BIRAKIR MIYIZ SİZİ BURADA"

Valiliğin "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştığı görüntülerde askerlerin, "Çıkın teslim olun. İçeridekiler akıllı olun ya, bırakır mıyız biz burada sizi." sözleri ise dikkat çekti.

İşte o anlar...

Tunceli Valiliği 9 teröristin öldürüldüğü operasyonu paylaştı

TURUNCU VE GRİ LİSTEYE ÇİZİK

Öte yandan teröristlerden 3’ünün turuncu, 2’sinin ise gri kategoride yer aldığı tespit edilmişti.

Bölgede tespit edilen sığınaklar içerisinde ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde ise 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet el bombası, 700 adet kalaşnikof mühimmatı, 143 adet Bixi mühimmatı, 30 adet kalaşnikof şarjörü, 6 adet Kanas şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet gece görüş cihazı, 3 adet el telsizi, 1 adet büyük telsiz, 2 adet telsiz el mandalı,12 adet fünye, muhtelif miktarda patlayıcı madde,40 adet torpil, 1adet kablo irtibatlı kol saati, 1 adet akım ölçer, 500 adet pil, 6 adet güneş paneli, 10 adet tüp, 1 adet poşet içerisinde patlayıcı madde, 3 adet devre kartı, 6 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 6 adet şemsiye, 16 adet lamba, 52 adet hazır çorba, 50 kg kuru fasulye, 1800 kg un, 150 kg makarna, 100 kg mercimek, 100 kg nohut, 10 kg nişasta, 30 kg cay, 80 kg pirinç, 10 kg tuz, 30 kg zeytin, 60 kg sıvı yağ, 15 kg reçel, 20 kg salça, 30 kg peynir, 20 kg patates, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.