Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

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Terörle bağlantılara belediye başkanlarına geçit verilmiyor...

Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti'nin ardıdan yeni kayyum açıklaması geldi.

TUNCELİ VE OVACIK BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı.

KAYYUM ATANDI

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açılmıştı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmıştı.

Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

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