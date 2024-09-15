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Tunceli’de 1 milyon 670 bin yavru sazan salındı

Tunceli’de 1 milyon 670 bin yavru sazan salındı Kent genelinde iç suların balıklandırılması projesi kapsamında 1 milyon 670 bin yavru pullu sazan yavrusu salınımı gerçekleştirildi.