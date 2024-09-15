Tunceli’de 1 milyon 670 bin yavru sazan salındı

İHA
Ülke genelinde doğal yaşamın güçlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı iç suların balıklandırılması projesi kapsamında Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 1 milyon 670 bin pullu sazan yavrusu merkez Uzunçayır Barajı, Pertek Kacarlar Göleti ve Pülümür Mirova Göleti’ne bırakıldı.
BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK
Proje kapsamında iç suların balıklandırılmasına devam edileceği belirtildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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