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- Tunceli’de 6 sığınak içinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tunceli’de 6 sığınak içinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
- 19.06.2022 - 14:05
Tunceli’de, terör örgütleri ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Çalışmalar kapsamında, Eren Abluka-7 Operasyonu çerçevesinde Hozat kırsalında 6 sığınak bulundu.
İHA’nın haberine göre; Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Valilik açıklaması
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Hozat kırsalında devam eden operasyonda 6 sığınak içerisinde; 500 Bixi mühimmatı, 187 M-16 mühimmatı, 240 kalaşnikof mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 1 kanas silahı dürbünü, 5 kilogram patlayıcı madde, 2 gece görüş dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü, 1 küçük tüp, 2 bin 100 metre elektrik kablosu, 30 metre infilak fitili, 5 litre mazot, 1 uyku tulumu, 15 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç, 7 kilogram tütün, 5 kilogram salça ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.”