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    Tunceli'de biri gri listede olan 3 terörist öldürüldü

    Tunceli Ovacık kırsalında, JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
    • AA
    • 26.06.2020 - 09:45
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    Tunceli'de biri gri listede olan 3 terörist öldürüldü #1

    Tunceli Ovacık kırsalında, JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

    Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, birinin Gri Liste'de yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi.

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