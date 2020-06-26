En Son Haber

Gündem Haberleri

Tunceli'de biri gri listede olan 3 terörist öldürüldü

Tunceli'de biri gri listede olan 3 terörist öldürüldü

Tunceli Ovacık kırsalında, JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.