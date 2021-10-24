Tunceli’de dağlık alandan askerleri helikoptere alan pilot

Kahraman Türk askerini kusursuz bir şekilde yaklaştığı bölgeden alan pilot, sosyal medyada gündem oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Tunceli’deki dağlık alana pist varmış gibi büyük bir profesyonellikle yaklaşarak askerleri alan helikopter pilotunun görüntülerini paylaştı.

GURURLANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Görev yapan arkadaşlarını almak için soğukkanlılıkla dağlık alana yaklaşan pilotun o görüntüleri ise kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Pilotun 'İnecek misiniz' sorusuna, "İneceğiz tabii, ne olacak ki yani. Gayet güzel iniyoruz." sözleriyle yanıt vermesi de dinleyenleri gülümsetti.

"GERÇEK PİLOTLAR PİSTE İHTİYAÇ DUYMAZ"

Söz konusu paylaşımda ayrıca, “Gerçek pilotlar piste ihtiyaç duymaz” ifadelerine yer verildi.