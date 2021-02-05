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    Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

    Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

    İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.
    • AA
    • 05.02.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 10:21
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    Mehmetçik, zorlu kış şartlarına aldırış etmeden terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor.

    Bu kapsamda, kahramanlarımızın hain teröristlerin inlerine girdiği Eren Operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

    EREN-7 MERCAN MUNZUR BAŞLADI

    İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

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    1062 PERSONEL KATILIYOR

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyona, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel katılıyor.

    Tunceli de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı #2

    3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan, Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 terörist etkisiz hale getirildi, 41 iş birlikçi yakalandı, 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı VİDEO


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