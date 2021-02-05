Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı

Mehmetçik, zorlu kış şartlarına aldırış etmeden terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda, kahramanlarımızın hain teröristlerin inlerine girdiği Eren Operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

1062 PERSONEL KATILIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyona, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel katılıyor.

3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar 3 terörist etkisiz hale getirildi, 41 iş birlikçi yakalandı, 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.