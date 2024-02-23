Tunceli'de erken çiçek açan badem ağaçları üreticiyi tedirgin etti Mevsim normallerinin üzerinden seyreden hava sıcaklıkları mart ayında açması beklenen badem çiçeklerinin erkenden açmasına sebep olurken bu durumdan endişelenen üreticiler bademlere zarar gelmesinden korkuyor.

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ensonhaber.com

Bu yıl hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üstünde seyrediyor.

Bu nedenle birçok bölgede baharın müjdeleyicisi bademler Tunceli'de erkenden çiçek açtı.

Üretici tedirgin

Mart ayının sonuna doğru açması beklenen çiçeklerin şubatta açması hem üreticiyi hem çiftçiyi tedirgin etti.

Çiftçiler, şubat ayında açan çiçeklerin bademlere zarar vermesinden endişe duyuyor.

"Bu hem bizleri hem de üreticilerimizi tedirgin etmekte"

Erken açan çiçeklerden tedirgin olan çiftçi vatandaş, "Normalde mart ayının sonlarına doğru çiçek açan badem ağaçlarımız, bu yıl şubat ayında çiçek açtı. Bu hem bizleri hem de üreticilerimizi tedirgin etmekte. İnşallah ağaçlarımız meyve verme konusunda üreticilerimiz ve bizi tedirgin etmez diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.