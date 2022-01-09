Tunceli'de eylemler 15 gün yasaklandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle izne bağlı yapılacağı valilik tarafından açıklandı.

Tunceli'de koronavirüs nedeniyle eylem ve etkinliklere ara verileceğinin haber valilik tarafından duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınında ortaya çıkan yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılığı engellemek için fiziki mesafenin korunması, kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

48 SAAT ÖNCE MÜRACAAT EDEN VE UYGUN GÖRÜLEN ETKİNLİKLERE İZİN VERİLECEK

Bu kapsamda Valilik ve Kaymakamlıklara 48 saat önce yapılacak müracaat sonucu uygun görülen basın açıklaması ve etkinliklere izin verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜM EYLEM VE ETKİNLİKLER 15 GÜN SÜREYLE YASAKLANMIŞTIR"

"Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler 23 Ocak günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."