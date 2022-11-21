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    Tunceli'de HDP'den PKK'ya destek eylemi

    Tunceli'de terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP’li gruba polis müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:18
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    Tunceli'de HDP'den PKK'ya destek eylemi

    Tunceli’de aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Sanat Sokağı’nda toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek istedi.

    HDP'li vekil teröristleri övdü

    Emniyet güçleri HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın yaptığı basın açıklamasının terör örgütü propagandası içerdiğini belirtip, açıklamanın sonlandırılması ve grubun dağılması yönünde ikazda bulundu.

    Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen açıklamaya devam etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

    Tunceli'de HDP'den PKK'ya destek eylemi ViDEO

    Tunceli de HDP den PKK ya destek eylemi #1

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; yaşanan arbedenin ardından bir kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, basın açıklamasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Tunceli de HDP den PKK ya destek eylemi #2

    HDP PKK destek

    HDP PKK destek

    HDP PKK destek

    HDP PKK destek

    HDP PKK destek


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