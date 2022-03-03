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    Tunceli'de iki ayrım mevsim yaşanıyor

    Çemişgezek ilçesinde, tarlalarda buğdaylar ve çiçekler filizlenirken, 80 kilometre uzaklıktaki komşu Ovacık köyünde 2 metreye ulaşan karla mücadele ediliyor.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:18
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    Tunceli'de iki ayrım mevsim yaşanıyor

    Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Tunceli'nin  Çemişgezek ilçesinde, tarlalar filizlendi ve doğaya yeşil tonlar hakim oldu.

    2 AYRI MEVSİM

    Diğer bir yandan ise ilçenin 80 kilometre batısındaki komşu Ovacık'ta da kışın zorlu koşulları sürüyor.

    Munzur Dağları'nın eteğindeki ilçeye bağlı Kızık köyünde kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, bazı evler ise kara gömüldü.

    "HER TARAFIMIZ KAR"

    Köylerinde 2 metre kar olduğunu belirten Murat İnceoğlu, "Her tarafımız kar. Zorlu kış şartlarına karşı mücadelemiz devam ediyor. Şu anda köyümüzde 2 metre kar var." dedi.

    "BİZİM İLÇENİN AKSİNE OVACIK'TA 2,5 METRE KAR VAR"

    Çemişgezek'e bağlı Kıraçlar köyünde ise havanın çok güzel olduğunu söyleyen Zeki Tona, "Bizde havalar çok güzel. Memleketimize, köyümüze adeta bahar gelmiş. Artık koyunların kuzuları oldu, kuş sesleri geliyor. Köyümüzün etrafı yeşillendi, tarlalardaki hububat filizlendi. Artık yavaş yavaş çiçekler açıyor. Bizim ilçenin aksine şu an Ovacık'ta 2,5 metre kar var." diye konuştu.

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