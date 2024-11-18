Tunceli'de iş arkadaşlarıyla ‘yakınlık’ kurduğu ortaya çıkan müdür açığa alındı

DHA

Tunceli’de mide bulandıran olay...

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö.'nün, kurumda görevli olan ve İŞKUR üzerinden geçici olarak işe alınan bazı kadınlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajları ortaya çıktı.

S.Ö'nün ayrıca çalışanları da ‘Şehit yakınıyım’ diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

AÇIĞA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. açığa alındı.

S.Ö. hakkında idari soruşturma başlatılırken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mesajlarda isimleri geçen kadınlar hakkında da idari soruşturma başlatıldI.