HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki partililer polislere saldırdı.

Tunceli’de aralarında Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de yer aldığı bir grup HDP'li, partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı parti yöneticilerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Sanat Sokağı'nda eylem yapmak istedi.

İZİNSİZ EYLEM YAPMAK İSTEDİLER

Sokakta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle güvenlik önlemi alan polisler, gruba koronavirüs tedbirlerini hatırlatıp basın açıklamalarının izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde kibarca uyarıda bulundu.

POLİSE SALDIRDILAR

Daha sonra uyarılara aldırış etemeyen HDP'liler ile kalabalığı dağıtmak isteyen polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

HDP'li vekil Alican Önlü de bu arbededen yararlanıp bir polis memuruna vururken, diğer HDP'li üyeler de polislere saldırmaya kalktı.

Gruptakiler daha sonra güvenlik kalkalarını geçemeyince HDP'li Önlü'nün tutuklamalara tepki gösterdiği konuşması sonrası dağıldı.

Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'liler polisle tartıştı VİDEO