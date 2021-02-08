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    Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği

    Tunceli'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek amacıyla toplanan grup, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki etkinlik yasağına rağmen açıklama yapmak isteyince polis engel oldu.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 14:44
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    Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği

    Tunceli Sanat Sokağı'nda, siyasi parti ve sendika temsilcilerinden oluşan grup, öğle saatlerinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek amacıyla bir araya geldi.

    KORONAVİRÜSÜ UMURSAMAYIP EYLEM YAPTILAR

    Tunceli Valiliği'nce İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis ekipleri, açıklamak yapmak isteyen gruba izin vermedi.

    EKİPLER, TOPLANAN GRUBU DAĞITTI

    Uyarıya rağmen grup, dağılmadı. Yaşanan gerginliğin ardından grup, Kamu Emekçileri Sendikası önünde açıklama yaparak, dağıldı.

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    Tunceli de, izinsiz Boğaziçi eylemi gerginliği #2

    Tunceli de, izinsiz Boğaziçi eylemi gerginliği #3

    Tunceli de, izinsiz Boğaziçi eylemi gerginliği #4

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