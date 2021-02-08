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Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği

Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği

Tunceli'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek amacıyla toplanan grup, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki etkinlik yasağına rağmen açıklama yapmak isteyince polis engel oldu.