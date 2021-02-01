Euro
8.6654
-2.48%
Dolar
7.1643
-2.12%
Altın
429.12
-1.02%
Borsa
1.492
1.29%
Bitcoin
240.547
-0.19%
EXEN Coin
16.92
-4.40%
15ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 15 C

    Tunceli'de jandarma komandolardan 'Her yerde ben varım' mesajı

    Kentte görev yapan jandarma komandolar, kar kıyafetleri ile komando andını okudu.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 19:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de jandarma komandolardan 'Her yerde ben varım' mesajı

    Tunceli Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından jandarma komandoların kar kıyafetleriyle yer aldığı bir video paylaştı.

    "HER YERDE BEN VARIM"

    Videoda komandolar, komando andını okuyarak "Her yerde ben varım" mesajı verdi. Tunceli'nin huzur kenti olmasını sağlayan jandarma komandolar, son yıllarda teröre büyük darbe vurulmasını sağladı.

    Tunceli'de Jandarma Komandolardan "Her yerde ben varım" mesajı

    Tunceli de jandarma komandolardan Her yerde ben varım mesajı #1

    Tunceli de jandarma komandolardan Her yerde ben varım mesajı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir