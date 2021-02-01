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- Tunceli'de jandarma komandolardan 'Her yerde ben varım' mesajı
Tunceli'de jandarma komandolardan 'Her yerde ben varım' mesajı
Kentte görev yapan jandarma komandolar, kar kıyafetleri ile komando andını okudu.
- İHA
- 01.02.2021 - 19:00
Tunceli Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından jandarma komandoların kar kıyafetleriyle yer aldığı bir video paylaştı.
"HER YERDE BEN VARIM"
Videoda komandolar, komando andını okuyarak "Her yerde ben varım" mesajı verdi. Tunceli'nin huzur kenti olmasını sağlayan jandarma komandolar, son yıllarda teröre büyük darbe vurulmasını sağladı.
Tunceli'de Jandarma Komandolardan "Her yerde ben varım" mesajı