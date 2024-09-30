Tunceli'de jandarmadan ‘Büyük Sonbahar Operasyonu’: Birçok malzeme ele geçirildi PKK terör örgütü ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen ‘Büyük Sonbahar Operasyonu’ neticesinde tespit edilen 13 mağara ve 17 sığınak imha edildi.

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DHA

PKK terör örgütünün eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Büyük Sonbahar Operasyonu’ başlatıldı.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal'ın koordinasyonuyla, Tunceli'de Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Ali Boğazı, Bingöl ile Tunceli sınırında yer alan Sarıyayla, sarp kayalıkları ve mağaralarıyla bilinen Ahpanos ve Işıkvuran bölgelerinde 06-28 Eylül arasında arazi arama-tarama faaliyeti düzenlendi.

OPERASYONDA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DA YER ALDI

Ekipler, Munzur ile Pülümür çaylarından halatlar yardımıyla suyun karşı tarafına geçerek, sarp kayalardan dağ yamaçlarına tırmandı.

Ayrıca, operasyonda insansız hava araçları ile patlayıcı madde arama köpekleri de kullanıldı.

BİRÇOK MALZEMEYE EL KONULDU

Ekiplerce, tespit edilen ağaç dalları ve kayalarla kamufle edilen 13 mağara ve 17 sığınakta yapılan aramalarda, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 164 piyade tüfek fişeği, 6 akü, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)