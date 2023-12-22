Tunceli’de kar yağışı etkili oldu: 50 köy yolu ulaşıma kapandı

DHA
Doğu Anadolu kar yağışının etkisi altında...
Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sağanak’ uyarısında bulunduğu Tunceli’de gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
50 köy yolu ulaşıma kapandı
Yağışla birlikte Pülümür, Nazimiye, Hozat ve Ovacık ilçeleri beyaza büründü. Kent genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler mesai başında
Ekipler, yolları kısa sürede açmak için çalışmaları sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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