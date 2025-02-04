Tunceli'de kayaya çarpan araçtaki bir kişi öldü, 6 kişi hastanede

AA

Acı olay Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşandı.



H.G'nin kullandığı 06 CUL 057 plakalı hafif ticari araç, Tunceli-Erzincan kara yolu Aşağırabat mevkiinde kontrolden çıkarak kayaya çarptı.

Araçtaki 1 kişi öldü.

Araçtaki V.G, M.F.G, Ş.G, E.G, S.Ş.G. ve M.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.G. kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle söz konusu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.