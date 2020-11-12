Tunceli'de, kırmızı listedeki PKK'lı İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi

Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mehmetçik'in hain terör örgütleriyle amansız mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlarda hainler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün yönetici kadrosundan kırmızı kategoride aranan bir kişinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

"KIRMIZI LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Soylu, "Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTİN SUÇ LİSTESİ

Etkisiz hale getirilen teröristin 18 Haziran 2007 tarihinde Erzincan il merkezi Türkmenoğlu Köprüsü'nde çıkan çatışmaya katıldığı, 26 Temmuz 2007 tarihinde Giresun'un Alucra Andırlı Mahallesi bölgesinde 1 uzman çavuşun şehit edilmesi, 16 Mayıs 2008 tarihinde Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan ve halk arasında ziyaret yeri olarak bilinen Dikilitaş mevkiindeki mayınlama olayı, 2008 yılında Erzincan'da 3 askerin şehit edilmesi eylemi ile 2019 yılı Haziran ayında Tunceli Aşağıtorunoba’da bir askerin şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması eylemini bizzat yaptığı belirlendi.

9 Temmuz 2010 günü Tunceli-Ovacık karayolunda yol kesme olayına katıldığı, 7-8 ve 9 Ağustos 2010 tarihlerinde Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde yolun trafiğe kapatılması, araçların yakılması ve örgütsel propaganda yapılması, 18 Ağustos 2011 tarihinde Tunceli merkez Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik güçleri ile girilen silahlı çatışma ve Tunceli bölgesinde meydana gelen terör olaylarının planlayıcısı ve talimatını verdiği, 25 Haziran 2017 tarihinde Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığına ait devriye aracına yönelik Erzincan-Yaylabaşı karayolu üzerinde EYP patlatılması olayının talimatı ile birçok eylemin planlayıcısı ve talimatını verdiği tespit edildi.