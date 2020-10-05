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Tunceli'de kırmızı ve turuncu listede bulunan 2 terörist öldürüldü

Tunceli'de kırmızı ve turuncu listede bulunan 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli’de biri kırmızı, biri turuncu İki çizik daha. Kahramanlarımız sağolsun." dedi.