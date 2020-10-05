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- Tunceli'de kırmızı ve turuncu listede bulunan 2 terörist öldürüldü
Tunceli'de kırmızı ve turuncu listede bulunan 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli’de biri kırmızı, biri turuncu İki çizik daha. Kahramanlarımız sağolsun." dedi.
- AA
- 05.10.2020 - 10:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli’de biri kırmızı, biri turuncu İki çizik daha. Kahramanlarımız sağolsun." dedi.
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