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    Tunceli'de kırmızı ve turuncu listede bulunan 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli’de biri kırmızı, biri turuncu İki çizik daha. Kahramanlarımız sağolsun." dedi.
    • AA
    • 05.10.2020 - 10:43
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    Tunceli'de kırmızı ve turuncu listede bulunan 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu Kategori'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakan Soylu, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli’de biri kırmızı, biri turuncu İki çizik daha. Kahramanlarımız sağolsun." dedi.

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