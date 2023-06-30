Tunceli'de kurbanlık koyun bayram sabahı kaçtı: Sahibi 3 gündür arıyor Kurban Bayramı için alınan koyun, bayram sabahı ipini koparıp kaçarken, sahibi kaçan kurbanlığının bulunması için 3 gündür arazi arazi geziyor.

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İHA

Kurban Bayramı'nın 3. gününe girildi.

Kurbanlar kesildi, ziyaretler yapıldı...

Her yıl yaşanan kesim kazaları bu yıl da yaşandı. Şehir meydanlarında kaçan hayvanlar bir kez daha gündem oldu.

Bir de çıkan aksiliklerle kurbanını kesemeyenler vardı.

3 gündür arıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kurulan hayvan pazarından satın alınarak eve götürülen kurbanlık koyun, kesim öncesinde ipini kopararak kaçmaya başladı.

Aldığı koyun kaçtığı için kurbanını henüz kesemeyen Erdal Güven isimli vatandaş, üç gündür kaçarak kayıplara karışan koyunu arıyor.

"Hayvanı bulsam da kurban etmekten vazgeçeceğim"

Kurban Bayramının ikinci gününde, tüm aramalara rağmen kurbanlığını bulamadığını aktaran Erdal Güven, şöyle konuştu: