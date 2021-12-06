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- Tunceli’de Mehmetçikler yaban hayvanlarına kucak açtı
Tunceli’de Mehmetçikler yaban hayvanlarına kucak açtı
Kahraman Mehmetçikler, bir yandan devam eden operasyonlarla dağları teröristlere dar ederken, diğer yandan da yaban hayvanlarına yardım elini uzatıyor.
- İHA
- 06.12.2021 - 14:36
- Güncelleme : 06.12.2021 - 15:02
Tunceli'de süren Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonları kapsamında 6 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçikler, bugün de yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisini sağlığına kavuşturmak için harekete geçti.
YARALI KEÇİYE YARDIM ETTİLER
Köylüler tarafından bulunan yaralı yaban keçisi, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
Ekipler, yaralı hayvanı veterinere teslim ederek tedavi ettirilmelerini sağladı.