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Tunceli’de Mehmetçikler yaban hayvanlarına kucak açtı

Tunceli’de Mehmetçikler yaban hayvanlarına kucak açtı

Kahraman Mehmetçikler, bir yandan devam eden operasyonlarla dağları teröristlere dar ederken, diğer yandan da yaban hayvanlarına yardım elini uzatıyor.