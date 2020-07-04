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    Tunceli'de öldürülen terörist gri listede çıktı

    Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Ferhat Ateş olduğu belirlendi.
    • AA
    • 04.07.2020 - 08:56
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    Tunceli'de öldürülen terörist gri listede çıktı #1

    İçişleri Bakanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, dün Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    500 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

    O 2 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi.

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