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- Tunceli'de öldürülen terörist gri listede çıktı
Tunceli'de öldürülen terörist gri listede çıktı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Ferhat Ateş olduğu belirlendi.
- AA
- 04.07.2020 - 08:56
İçişleri Bakanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, dün Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
500 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU
O 2 teröristten birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi.