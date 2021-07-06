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    Tunceli’de PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

    PKK ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, kayaların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 11:04
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    Tunceli’de PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

    Tunceli’de terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün, Eren-7 Munzur-Mercan kapsamında Ovacık ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

    ELE GEÇRİLENLER

    Kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet dolu Kalaşnikof şarjörü ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildi.

    Bölgede operasyonlar devam ediyor.

    Tunceli’de PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi VİDEO

    Tunceli’de PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi #1

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