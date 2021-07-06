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- Tunceli’de PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi
Tunceli’de PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi
PKK ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, kayaların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
- İHA
- 06.07.2021 - 11:02
- Güncelleme : 06.07.2021 - 11:04
Tunceli’de terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün, Eren-7 Munzur-Mercan kapsamında Ovacık ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.
ELE GEÇRİLENLER
Kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet dolu Kalaşnikof şarjörü ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Tunceli’de PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi VİDEO