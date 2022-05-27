Petrol
114.37
0.18%
Euro
17.5885
0.16%
Dolar
16.3844
0.22%
Altın
978.77
0.63%
Borsa
2468
0.00%
Bitcoin
480.687
-1.95%
BTXN Coin
13.10
4.80%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Tunceli’de PKK’nın deposu bulundu

    Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde Mehmetçik, örgütün deposunu buldu. Çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesine el konuldu.
    • 27.05.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli’de PKK’nın deposu bulundu

    Tunceli’de başlatılan "Eren Abluka-7" Operasyonu devam ediyor...

    Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca Hozat ilçesine bağlı Aliboğazı bölgesine bir operasyon yapıldı.

    Mehmetçik, PKK terör örgütünün sığınağını buldu.

    5 tonun üzerinde yaşam malzemesi

    Sığınak içinde; 40 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, 200 pil, 6 kuzine sobası, 28 takım leşker kıyafeti, 200 metre leşker kumaşı, 10 uyku tulumu ve 200 battaniye, 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

    Operasyonlar sürecek

    'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

    Tunceli’de PKK’nın deposu bulundu #1

    Tunceli’de PKK’nın deposu bulundu #2

    Tunceli’de PKK’nın deposu bulundu #3


    İlginizi Çekebilir

    Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen teröristin vurulma anı
    Gündem

    Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen teröristin vurulma anı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu
    3. Sayfa

    Şişli’deki bir evde 3 kişi ölü bulundu

    Görüş Bildir