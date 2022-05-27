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Tunceli’de PKK’nın deposu bulundu
Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde Mehmetçik, örgütün deposunu buldu. Çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesine el konuldu.
- 27.05.2022 - 10:11
- Güncelleme : 27.05.2022 - 10:49
Tunceli’de başlatılan "Eren Abluka-7" Operasyonu devam ediyor...
Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca Hozat ilçesine bağlı Aliboğazı bölgesine bir operasyon yapıldı.
Mehmetçik, PKK terör örgütünün sığınağını buldu.
5 tonun üzerinde yaşam malzemesi
Sığınak içinde; 40 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, 200 pil, 6 kuzine sobası, 28 takım leşker kıyafeti, 200 metre leşker kumaşı, 10 uyku tulumu ve 200 battaniye, 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi.
Operasyonlar sürecek
'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.