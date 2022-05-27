Haberler

Gündem Haberleri

Tunceli’de PKK’nın deposu bulundu

Tunceli’de PKK’nın deposu bulundu

Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde Mehmetçik, örgütün deposunu buldu. Çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesine el konuldu.