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    Tunceli'de PKK'ya ait 5 sığınak tespit edildi

    Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonu kapsamında ele geçirilen sığınaklar jandarma ekiplerince imha edildi.
    • İHA
    • 14.03.2021 - 14:42
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    Tunceli'de PKK'ya ait 5 sığınak tespit edildi

    Tunceli’de “Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu" devam ediyor.

    Operasyona ilişkin açıklama yapan Tunceli Valiliği, Hozat kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya ait 5 sığınağın ele geçirildiğini belirtti.

    5 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

    İçerisinde çok miktarda yaşam malzemesi bulunan sığınakların kullanılamaz hale getirildiği de duyuruldu.

    Tunceli de PKK ya ait 5 sığınak tespit edildi #1

    Tunceli de PKK ya ait 5 sığınak tespit edildi #2

    Tunceli de PKK ya ait 5 sığınak tespit edildi #3

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