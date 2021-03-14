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- Tunceli'de PKK'ya ait 5 sığınak tespit edildi
Tunceli'de PKK'ya ait 5 sığınak tespit edildi
Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonu kapsamında ele geçirilen sığınaklar jandarma ekiplerince imha edildi.
- İHA
- 14.03.2021 - 14:42
Tunceli’de “Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu" devam ediyor.
Operasyona ilişkin açıklama yapan Tunceli Valiliği, Hozat kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya ait 5 sığınağın ele geçirildiğini belirtti.
5 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
İçerisinde çok miktarda yaşam malzemesi bulunan sığınakların kullanılamaz hale getirildiği de duyuruldu.