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- Tunceli'de PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
Tunceli'de PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
Terörle mücadelede önemli görev üstlenen polis özel harekat (PÖH) timleri, dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.
- AA
- 22.05.2021 - 17:08
- Güncelleme : 22.05.2021 - 17:12
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kentine dönüşen Tunceli'de, Suriye'ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli PÖH timleri için uğurlama töreni düzenlendi.
Fırat Kalkanı bölgesinde dosta güven düşmana korku salan güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek ve barınma alanlarını yok etmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
DUALARLA YOLA ÇIKTILAR
Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen programda, kurban kesildi, güvenlik güçleri için dua edildi.
Tören sonunda aileleri ve mesai arkadaşları ile vedalaşan PÖH Timleri Suriye'ye doğru yola çıktı.