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    Tunceli'de PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

    Terörle mücadelede önemli görev üstlenen polis özel harekat (PÖH) timleri, dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.
    • AA
    • 22.05.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 17:12
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    Tunceli'de PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

    Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kentine dönüşen Tunceli'de, Suriye'ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli PÖH timleri için uğurlama töreni düzenlendi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde dosta güven düşmana korku salan güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek ve barınma alanlarını yok etmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

    DUALARLA YOLA ÇIKTILAR

    Polis Özel Harekat Şubesi'nde gerçekleştirilen programda, kurban kesildi, güvenlik güçleri için dua edildi.

    Tören sonunda aileleri ve mesai arkadaşları ile vedalaşan PÖH Timleri Suriye'ye doğru yola çıktı.

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    Tunceli de PÖH timleri dualarla Suriye ye uğurlandı #5

    Tunceli de PÖH timleri dualarla Suriye ye uğurlandı #6

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