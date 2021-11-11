Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler, düzenlenen törenle Suriye’ye uğurlandı.

Fırat Kalkanı bölgesinde dosta güven düşmana korku salan güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek ve barınma alanlarını yok etmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

PÖH'LER SURİYE YOLCUSU

Son olarak güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kentine dönüşen Tunceli'de, Suriye'ye görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli PÖH timleri için uğurlama töreni düzenlendi.

Tunceli’de PÖH’ler Suriye’ye uğurlandı ViDEO

"MASUMU SAVUNMAK ÜZERE VATAN TOPRAĞININ DIŞINA GİDİYORSUNUZ"

Uğurlama törenine katılan ve bir konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan, "Türk milletinin yiğitleri, kahramanları yolunuz açık olsun. Kahramanlar, ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı ve de masumu savunmak üzere vatan topraklarının dışına gidiyorsunuz. Oralar bize yabancı topraklar, oradaki insanlar bizden uzak insanlar değil. Oradaki mazlumlar ve masumlar, garibanlar gözlerinin ışığı ile sizleri bekliyor. Sizler milletimizi, devletimizi, şanlı al bayrağımızı oraya götüreceksiniz.

"AHLAKINIZLA DA BU YÜCE MİLLETİ TEMSİL EDECEKSİNİZ"

Orada sadece bileğinizin gücü, yüreğinizdeki cesaretle değil, ahlakınızla da bu yüce milleti temsil edeceksiniz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim bileğinizden gücü, yüreğinizden cesareti, gönlünüzden merhameti eksik eylemesin. Rabbim gidip yapacağınız bu görevde yüce milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı sizleri mahcup eylemesin. Yolunuz açık göreviniz kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından polis özel harekat grubu Suriye'ye uğurlandı.