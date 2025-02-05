Tunceli'de şap tedirginliği yaşayan üreticiler 24 saat kuzu nöbeti tutuyor

İHA

Tunceli’de yeni yılla birlikte koyunların kuzulama dönemi başladı...

Ocak ayı itibarıyla yılın ilk kuzuları doğarken besicileri de tatlı bir telaş sardı.

24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Emeklerinin karşılığını almaya başlayan besiciler, ağıllar 24 saat nöbet tutuyor.

Öte yandan üreticiler; Erzincan, Bingöl ve Elazığ’ın bazı ilçelerinde görülen şap hastalığı nedeniyle tedirgin.

ÜRETİCİLER TEDİRGİN

İlçede tedbir olarak 15 günlük karantina uygulanırken üreticiler ise kurallara sıkı bir şekilde uyuyor.

Küçükbaş hayvan üretiminin en yoğun yapıldığı Çemişgezek ilçesinde üreticiler, adeta Covid-19 salgınında olduğu gibi sıkı tedbirler alıyor.

"COVİD-19 TEDBİRLERİ NEYSE, AYNI O TEDBİRLERE UYUYORUZ"

Çemişgezek Cebe köyünde küçükbaş hayvan üreticisi İsmail Acun, şu ifadeleri kullandı:

Mesleğimiz küçükbaş hayvancılıktır. Hayvanlarımızın doğum dönemi başladı. Bu dönemde hem işimizin zorluğu ile uğraşırken öte yandan da çevre illerimiz olan Erzincan, Elazığ, Bingöl'de görülen şap hastalığından ötürü endişeliyiz. Şu anda Çemişgezek ilçemizde şap hastalığı görülmemektedir. Ancak biz yine de karantina tedbirlerine uyuyoruz. Sağ olsun ilçe kaymakamımız, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün tedbiren aldığı bu karantina önlemine uyuyoruz. Hem de süreci takip ediyoruz. Hayvanlarımıza hastalık bulaşmaması için Covid-19 tedbirleri neyse, aynı o tedbirlere uyuyoruz ve kendimizi, hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz.

"GÜNÜN 24 SAATİ SÜREKLİ, DEĞİŞMELİ ŞEKİLDE BEKLİYORUZ"

Küçükbaş hayvan üreticisi Resul Özen ise şöyle konuştu:

Bir taraftan şap hastalığı kaygısı var. Bunun üzerine bir de hayvanlarımızın doğumu var. Doğum dönemi bayağı yorucu. Çünkü günün 24 saati hayvanlarımızın yanında olmamız lazım. Hayvanlarımızın hastalık kapmasından korkuyoruz. O konuda her türlü tedbiri alıyoruz. Bu ay biraz zor. Doğumlar başladı. Bazen koyunların İkiz doğurma ihtimalleri oluyor. Kuzuyu almama ihtimali oluyor. Kuzu doğunca ağız sütü vermek zorundayız. Vermezsek ağızlar kilitlenip donuyor, ölüyor. Ondan sonra hastalık kapıyor. Bu bir ay içerisinde mecburi yorgunluğumuz, uykusuzluğumuz oluyor. Hayvancılıkla uğraştığımız için biraz daha sıkıntılarımız olacak. Günün 24 saati sürekli, değişmeli şekilde bekliyoruz. Eve gidip yemek yiyip tekrar geri geliyoruz. Evde 2 saat, 3 saat uyuyoruz. Tekrar gel, tekrar git. Koyunların yemini falan düzenli vermek zorundayız. Suyuna yemine dikkat ediyoruz.

"BİZ DE BU KARANTİNAYA UYUYORUZ"

Özen, "Kuzuların hastalanmaması için çok dikkat ediyoruz. Çevre illerde şap hastalığı var. Erzincan, Bingöl ve Elazığ'da var. Sağ olsun Çemişgezek Kaymakamımız Cüneyt Zor ve ilçe tarım ekibimiz tedbir amaçlı karantina kararı almış. Biz de bu karantinaya uyuyoruz. Elimizden geldiğince dışarıya ya da dışarıdan içeriye hayvan sokmamaya çalışıyoruz. Bu aralar çok zor dönem geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.