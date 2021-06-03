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    Tunceli’de sivil şehitler için anma töreni

    Tunceli’de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 19:38
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    Tunceli’de sivil şehitler için anma töreni

    Tunceli'nin Pertek İlçesi’ne bağlı Sağman Köyü’nde 1993, 1994 ve 1998 yıllarında hain teröristler tarafından şehit edilen 12 sivil için anma töreni düzenlendi.

    Anmaya Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra askeri erkan, kurum amirleri, şehit yakınları ve köy sakinleri katıldı.

    SİVİL ŞEHİTLER UNUTULMADI

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu anmada şehitler için mevlit okutuldu.

    Tunceli’de sivil şehitler için anma töreni #1

    Tunceli’de sivil şehitler için anma töreni #2

    Tunceli’de sivil şehitler için anma töreni #3

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