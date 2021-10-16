Tunceli’de şubatta başlayan Eren-7 operasyonu sürüyor

5 Şubat 2021 tarihinde başlatılan Eren-7 Munzur-Mercan operasyonları kapsamında bugüne kadar 1’i gri listede 4 terörist etkisiz hale getirilirken; çok sayıda mağara ve sığınak da imha edildi.

Tunceli’de terör örgütlerinin kış üstlenmesini engellemek, etkisiz hale getirmek ve bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 5 Şubat 2021 tarihinde Eren-7 Munzur-Mercan operasyonlar başlatılmıştı.

Başladığı günden bu yana 143 operasyonun icra edildiği Eren-7 operasyonuna 607 tim ve 9 bin 105 personel katıldı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1’İ GRİ KATEGORİDEYDİ

Aralıksız devam eden operasyonlar kapsamında 1’i İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride, 3’ü ise liste dışı PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarınca barınma, üslenme ve depo olarak kullanılmakta olan 171 mağara/sığınak tespit edilirken, bu mağara ve sığınaklar imha edildi.

21 EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

İcra edilen operasyonlar sonucunda terör örgütlerine ait, 1 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet Dragunov Keskin nişancı tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 7 adet el bombası ve 58 tüp ile çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yine terörist unsurlarca arazide tuzaklanmış vaziyette bulunan 21 el yapımı patlayıcı ve 202 kilogram patlayıcı madde yerinde imha edildi.

TERÖRİSTLERİN KATILDIKLARI EYLEMLER AYDINLATILDI

Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 4 teröristin katıldığı eylemler güvenlik güçleri tarafından aydınlatıldı.

7 Mayıs 2021 tarihinde Ovacık İlçesi Ağaçpınar bölgesinde icra edilen operasyonda 1’i erkek 2’si kadın olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden Ardıl Poyraz kod adlı Büşra Kaya’nın İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer aldığı tespit edilirken; Kaya’nın 2016 yılında Ovacık İlçe merkezinde yapılan saldırı, 22 Nisan 2016 tarihinde Tunceli-Elazığ kara yolunda yapılan el yapımı patlayıcılı saldırı, 13 Temmuz 2017 günü merkez Atatürk Mahallesi’nde 2 JÖH personelinin yaralanması olayı ve Demirkapı Zarguit bölgesinde el yapımı patlayıcıların tuzaklanması olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

UZMAN ÇAVUŞUN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Fırat Erken kod adlı Ramazan Bayav’ın da 13 Mayıs 2020 tarihinde Erzincan merkez Çağlayan Karatuş mevkisinde el yapımı patlayıcılı saldırı olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

16 Ağustos 2021 günü Eren-7 (Munzur Mercan) operasyonunda Hozat ilçesi Dağyurdu Mahallesi’nde etkisiz hale getirilen Fedakar kod adlı Mehmet Şeyhmus Talmaç’ın ise 27 Mayıs 2018 tarihinde Ovacık Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığı’na KTM sevki sırasında s-70 Skorsky helikoptere Zendelbaba Tepe istikametinden uzun namlulu silahlarla taciz ateşi, 3 Haziran 2019 günü Ovacık Kazanç Mahallesi bölgesinde icra edilen operasyon esnasında güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada jandarma Teğmen E.D.’nin yaralanması ve Jandarma Uzman Çavuş E.Y.’nin şehit edilmesi olayı ve 13 Haziran 2019 tarihinde Ovacık ilçesi Yukarıöveçler Mahallesi’nde Barge Tepe’de bulunan modüler kulenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışma yapan iş makinesine uzun namlulu silahlar ile taciz ateşi açılması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.