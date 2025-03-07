'Tunceli'de tavukların gerekçesiz itlaf edildiği' iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

AA

"Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" şeklindeki iddia, sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Söz konusu iddia sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü açıklamalarda bulundu.

İddianın doğru olmadığını bildiren Genel Müdürlük, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞIMA SOKULAN PAYLAŞIMLARIN "TAMAMEN DEZENFORMASYONDAN İBARET OLDUĞU" BİLDİRİLDİ

"Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" şeklinde sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımların "tamamen dezenformasyondan ibaret olduğu" ve "kamuoyuna yalan bilgiler verdiği" ifade edilen açıklamada, hayvan hastalıklarının bulaşmasında kontrolsüz kanatlı hayvan hareketlerinin büyük etkisinin olduğu, bu noktadan hareketle Bakanlık olarak vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için kanatlı hayvan sevkiyatlarında denetimlerin ve çalışmaların sıfır toleransla sürdürüldüğü vurgulandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENİLİR VE SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Sosyal medyada dolaşıma sokulan konuyla ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: