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    Tunceli’de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi

    Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlere ait 13 sığınağın imha edildiği bildirildi.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 15:54
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    Tunceli’de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi

    Mehmetçik'in yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

    13 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

    Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ve Ovacık kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda 13 sığınağın imha edildiği kaydedildi.

    Açıklamada, ''Sığınaklar içerisinde 2 adet el telsizi, 1 adet dürbün,1 adet hard disk, 3 adet bağlantı kablosu, 1 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 1 adet şemsiye, 1 adet çanta, 1 adet kazan, 1 çift ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir'' denildi.

    Tunceli’de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi #1

    Tunceli’de teröristlere ait 13 sığınak imha edildi #2

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