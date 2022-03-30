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Tunceli’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Tunceli’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Eren Kış-23 operasyonu kapsamında bulunan 2 sığınak, imha edildi. Teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi.