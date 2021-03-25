"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında teröristlere ait inler tespit edilip, tek tek kullanılamaz hale getiriliyor.

Tunceli'de 5 Ocak'ta başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' başarıyla ilerliyor.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel, kent merkezi ve 7 ilçenin kırsalında terörle mücadelesine devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, helikopter desteğinde karla kaplı sarp ve dik dağların yanı sıra meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık arazileri de özel eğitimli köpeklerle didik didik arıyor.

29 SIĞINAK TEK TEK İMHA EDİLDİ

Operasyonun başlatıldığı 5 Ocak'tan bu yana teröristlerce kullanılan 29 sığınak tespit edildi. Bu sığınaklara girerek teröristlerin barınma alanlarını imha eden Mehmetçik, sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat da ele geçirdi.

Tunceli'de teröristlere ait 29 sığınak imha edildi VİDEO