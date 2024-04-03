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Tunceli'de teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Tunceli'de teröristlere ait sığınaklar imha edildi Güvenlik güçleri, Hozat ilçesinde terör örgütüne ait 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemelerini ele geçirirken sığınakları da imha etti.