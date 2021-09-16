Tunceli’de tespit edilen 10 terörist sığınağı yok edildi

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Tunceli Ovacık İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Munzur Mercan Operasyonu kapsamında operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığını belirlediği 10 sığınağı imha ederken silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Valiliğin yaptığı açıklamada, "Operasyonda 10 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet kanas dürbünü, 1 adet kanas şarjörü, 10 adet kanas mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 58 adet Kalaşnikof mühimmatı, 2 adet el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, 1 adet termal dürbün, 1 adet bilgisayar, 1 adet güneş paneli, 1 adet tüplü ocak, 1 adet büyük tüp, 3 adet uyku tulumu, 160 adet pil, 1 adet ekmek sacı, 50 kilogram makarna, 20 kilogram tütün, 20 kilogram un ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.

Tunceli’de tespit edilen 10 terörist sığınığı yok edildi VİDEO





