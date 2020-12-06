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    Tunceli'de tespit edilen EYP imha edildi

    Terör örgütü PKK tarafından askerin geçiş güzergahına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 13:03
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 13:46
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    Tunceli'de tespit edilen EYP imha edildi

    Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Pülümür ilçesinde terör ögütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında ilçe kırsalında askerin geçiş güzergahına yerleştirilmiş basma düzenekli 1 EYP ve anahtar sistemi tespit edildi.

    İMHA EDİLDİ

    EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerince etkisiz hale getirildi.

    Tunceli'de tespit edilen EYP imha edildi ViDEO

    Tunceli de tespit edilen EYP imha edildi #1

    Tunceli de tespit edilen EYP imha edildi #2

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