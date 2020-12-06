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Tunceli'de tespit edilen EYP imha edildi
Terör örgütü PKK tarafından askerin geçiş güzergahına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 06.12.2020 - 13:03
- Güncelleme : 06.12.2020 - 13:46
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Pülümür ilçesinde terör ögütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında ilçe kırsalında askerin geçiş güzergahına yerleştirilmiş basma düzenekli 1 EYP ve anahtar sistemi tespit edildi.
İMHA EDİLDİ
EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Tunceli'de tespit edilen EYP imha edildi ViDEO