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Tunceli'de trafik kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi

Tunceli'de trafik kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.