Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerinin kökünü kurutmakta kararlı.

Tunceli'nin Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu çerçevede, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 kişi gözaltına alındı

AA'nın haberine göre aramalarda bir miktar kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.