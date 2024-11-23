Tunceli'deki protestolarda 8 gözaltı

İHA

Bölücü terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen belediyelere kayyum atanmaları sürüyor.

Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediyelerine atanan kayyum sonrası bir kayyumda Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarına atandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Kayyum atamasına ilişkin İçişleri Başkanlığı'nca yapılan açıklamda, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

DEM PARTİ'DEN PROVAKASYON

Bakanlığın açıklamasının ardından Tunceli'de DEM Parti'nin provokasyonu başladı.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın "terör iltisakı" nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan skandal provokasyonlara imza atarak halka ayaklanma çağrısında bulundu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tunceli’de, merkez ve Ovacık Belediyesine kayyum atanmasının ardından düzenlenen protesto gösterilerine karışan 8 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği kaydedildi.