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- Tunceli’deki Yıldırım 4 Operasyonu’nda bir terörist öldürüldü
Tunceli’deki Yıldırım 4 Operasyonu’nda bir terörist öldürüldü
- İHA
- 11.11.2020 - 10:29
- Güncelleme : 11.11.2020 - 11:07
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından, merkez kırsalı Ahpanos vadisi ile Hozat ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik "Yıldırım-4" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda teröristler belirlenerek, verilen koordinatlar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla bombalandı.
SON 24 SAATTE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda Ahpanos Vadisi'nde 2, Hozat ilçesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında Ahpanos Vadisi bölgesinde, jandarma ve hava kuvvetleri desteğiyle 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildiren Tunceli Valiliği, yine Yıldırım 4 operasyonu kapsamında Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
OPERASYONLAR SÜRECEK
Bölgede operasyonların devam ettiği, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.