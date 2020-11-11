Tunceli’deki Yıldırım 4 Operasyonu’nda bir terörist öldürüldü

Tunceli’deki Yıldırım 4 Operasyonu’nda bir terörist öldürüldü

Teröristle birlikte 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından, merkez kırsalı Ahpanos vadisi ile Hozat ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik "Yıldırım-4" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda teröristler belirlenerek, verilen koordinatlar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla bombalandı.

SON 24 SAATTE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda Ahpanos Vadisi'nde 2, Hozat ilçesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında Ahpanos Vadisi bölgesinde, jandarma ve hava kuvvetleri desteğiyle 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildiren Tunceli Valiliği, yine Yıldırım 4 operasyonu kapsamında Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Bölgede operasyonların devam ettiği, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.