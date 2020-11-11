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    Tunceli’deki Yıldırım 4 Operasyonu’nda bir terörist öldürüldü

    Teröristle birlikte 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, bol miktarda yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 10:29
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 11:07
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    Tunceli’deki Yıldırım 4 Operasyonu’nda bir terörist öldürüldü

    Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından, merkez kırsalı Ahpanos vadisi ile Hozat ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik "Yıldırım-4" operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda teröristler belirlenerek, verilen koordinatlar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla bombalandı.

    SON 24 SAATTE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda Ahpanos Vadisi'nde 2, Hozat ilçesi kırsalında ise 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında Ahpanos Vadisi bölgesinde, jandarma ve hava kuvvetleri desteğiyle 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildiren Tunceli Valiliği, yine Yıldırım 4 operasyonu kapsamında Hozat ilçesi kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Tunceli’deki Yıldırım 4 Operasyonu’nda bir terörist öldürüldü #1

    OPERASYONLAR SÜRECEK

    Bölgede operasyonların devam ettiği, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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