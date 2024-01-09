Tunceli'den Kadıköy'e... Fatih Mehmet Maçoğlu'na Halk TV'de Kadıköy sorgusu Komünist Başkan olarak tanınan, TKP tarafından Kadıköy adaylığı açıklanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Halk TV'de katıldığı programda muhalif gazeteciler tarafından adeta sorguya çekildi, hesap soruldu.

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ensonhaber.com

Yerel seçim yoğunluğu başladı.

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde bir seçim atmosferi oluştu.

Partiler de kısmen adaylarını duyurarak kampanyalara başladı.

İstanbul'da AK Parti ve CHP'nin büyükşehir adayları belli olurken ilçelerde durum belirsiz.

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında ilçelerde aday belirlemede ağırlık koyma krizi devam ederken partinin kalesi olarak değerlendirilen Kadıköy'de ise bir sürpriz yaşandı.

Siyasi hayatına Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanı olarak başlayan ve Türkiye genelinde Komünist Başkan olarak tanındıktan sonra Tunceli Belediye Başkanı olan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy adayı oldu.

Komünist Başkan'ı hesaba çektiler

CHP'de şoka neden olan bu TKP hamlesi, CHP'ye yakın gazetecilerden de büyük tepki çekti.

Muhalefetin oylarını bölmekle suçlanan Maçoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu.

Açık oturum formatında, konuklara gündeme ilişkin sorulan program bir anda hesap sorma, fırça çekme formatına dönüştü.

Maçoğlu'nu karşısına alan, CHP yanlısı Payzın, Barış Terkoğlu ve Seyhan Avşar, adeta hesap sordu.

Gazetecilerden Maçoğlu'na şaşırtan sorular

İşte tarihe geçecek programda Maçoğlu'na gazetecilerden art arda gelen soru ve eleştiriler: